Palma: “L’Inter ha messo gli occhi sul nuovo Coman: ecco chi è e quanto costa”

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 20:16)

Il monitoraggio da parte dell'Inter sui principali talenti in giro per il mondo è continuo. Sia per le giovanili, sia per la Primavera fino all'Under 23, con una finestra sulla prima squadra.

Già nelle scorse settimane è trapelata l'indiscrezione dell'interesse dell'Inter su un talento classe 2006 che sta facendo benissimo in Germania.

Marco Palma, osservatore calcistico, ha parlato a TMW Radio proprio di lui:

"Said El Mala (26-08-2006), esterno d’attacco tedesco del Colonia. Nazionale Under 21 tedesco di origini libanesi, esterno d’attacco dal gran fisico e dalla buona velocità, bravo nel dribbling, nell’assist e dotato di un forte senso del goal. Prodotto del Borussia Mönchengladbach, nel 2023 passa al Colonia e con le giovanili dei tedeschi fa grandi cose.

Lo scorso anno viene prestato alla squadra satellite, il Viktoria Colonia, e li conferma le sue grandi qualità. Sempre presente con le nazionali tedesche, è stato il capocannoniere dell’ultimo Europeo Under 19 con 4 gol. Seguito con interesse dall’Inter.

Somiglianza: Kinglsey Coman (Al-Nassr)

Valore di mercato: 18 mln di euro"