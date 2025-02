Le prime otto classificate della fase campionato si sono qualificate automaticamente agli ottavi di finale e vengono ora raggiunte dalle otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la novità dell'edizione 2024/25. Dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta in poi, il torneo segue un tabellone in cui le potenziali avversarie agli ottavi di finale, ai quarti e in semifinale sono prestabilite in base al piazzamento finale nella fase campionato. Il 21 febbraio quindi non solo l'Inter conoscerà la propria avversaria negli ottavi di finale (Feyenoord o PSV) ma anche la parte di tabellone nella quale sarà posizionata.