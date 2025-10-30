Cristian Chivu si aspettava una risposta forte ed è arrivata. Petar Sucic ha siglato il suo primo gol in maglia Inter, e che gol. Il centrocampista croato è stato protagonista di un'ottima gara condita da un gol superlativo. "Si è preso la scena con un gol da urlo. La potenza del centrocampo è servita all’Inter per abbattere la resistenza della Fiorentina, mandata definitivamente al tappeto dalla magia del croato. Un gol d’autore, una sintesi perfetta tra tecnica, inventiva e sangue freddo per mirare all’angolino dopo la grande giocata sul pallone servitogli da Lautaro. Nel suo gol c’è tutto: inserimento, resistenza fisica all’avversario, dribbling di pregio e tiro vincente. L’ex Dinamo Zagabria non poteva sfruttare al meglio l’occasione da titolare".
Sucic, nel suo gol c’è tutto: ora arriva la vera sfida. Risposta confortante per Chivu
"Da settimane Sucic era atteso al varco per una svolta e la sua partita è stata impreziosita da un prestazione completa, fatta di filtro in favore del reparto arretrato e incursioni offensive, creando non pochi problemi negli equilibri difensivi altrui. Sucic non partiva titolare esattamente da un mese, dalla sfida in Champions con lo Slavia Praga, e ieri ha colto la chance in un match delicato. Fin qui nel suo bottino oltre al gol di ieri, ci sono anche i due assist messi a referto sempre in Serie A contro Torino e Sassuolo che riflettono le sue grandi abilità in mezzo al campo".
"La risposta del centrocampista per Chivu è confortante anche nell’ottica dei nuovi innesti. Adesso la vera sfida sarà quella di trovare continuità, di riuscire a essere un fattore sulla lunga distanza a partire già dalla sfida di domenica all’ora di pranzo sul campo del Verona".
(Corriere dello Sport)
