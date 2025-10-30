Cristian Chivu si aspettava una risposta forte ed è arrivata. Petar Sucic ha siglato il suo primo gol in maglia Inter, e che gol. Il centrocampista croato è stato protagonista di un'ottima gara condita da un gol superlativo. "Si è preso la scena con un gol da urlo. La potenza del centrocampo è servita all’Inter per abbattere la resistenza della Fiorentina, mandata definitivamente al tappeto dalla magia del croato. Un gol d’autore, una sintesi perfetta tra tecnica, inventiva e sangue freddo per mirare all’angolino dopo la grande giocata sul pallone servitogli da Lautaro. Nel suo gol c’è tutto: inserimento, resistenza fisica all’avversario, dribbling di pregio e tiro vincente. L’ex Dinamo Zagabria non poteva sfruttare al meglio l’occasione da titolare".