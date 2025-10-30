FC Inter 1908
Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, ha esaltato l'Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina ma soprattutto il suo allenatore, Cristian Chivu
Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, ha esaltato l'Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina ma soprattutto il suo allenatore, Cristian Chivu. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

"L'Inter, oltre a essere la squadra più forte del campionato, ha un allenatore che dopo Napoli avrebbe potuto aggrapparsi a qualsiasi cosa, e invece ha spostato su altro il focus, ha parlato di non lamentarsi e la squadra ha reagito con il 3-0 alla Fiorentina".

"Le sue parole dopo Napoli sono un unicum nella storia del calcio italiano, dove piangono tutti".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

