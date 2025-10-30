Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, ha esaltato l'Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina ma soprattutto il suo allenatore, Cristian Chivu. Ecco le dichiarazioni del giornalista:
Trevisani: “L’Inter ha un allenatore che ha fatto un unicum nella storia della Serie A”
"L'Inter, oltre a essere la squadra più forte del campionato, ha un allenatore che dopo Napoli avrebbe potuto aggrapparsi a qualsiasi cosa, e invece ha spostato su altro il focus, ha parlato di non lamentarsi e la squadra ha reagito con il 3-0 alla Fiorentina".
"Le sue parole dopo Napoli sono un unicum nella storia del calcio italiano, dove piangono tutti".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
