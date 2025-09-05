Nell’amichevole disputata oggi, l’Inter di Cristian Chivu ha superato i biancoscudati del Padova per 3-1, offrendo diversi spunti di interesse sul piano tattico. Il tecnico nerazzurro ha infatti proposto una formazione sperimentale ma che dice molto sulle intenzioni dell'allenatore nerazzurro dal punto di vista tattico. Davanti a Martinez, tra i pali, Chivu ha scelto una difesa a tre composta da Bisseck sul centro-destra, Acerbi al centro e il giovane Palacios sul lato mancino.
Inter-Padova, Chivu sperimenta di nuovo il doppio trequartista: ecco chi ha schierato
A centrocampo si è visto un mix di esperienza e novità: Darmian e Carlos Augusto hanno occupato le corsie laterali, garantendo spinta e copertura, mentre in mezzo Mkhitaryan ha fatto da regista avanzato accanto al dinamismo di Diouf. Sulla trequarti, Chivu ha sperimentato il doppio trequartista con Luis Henrique supportato dalla fisicità di Bonny. Spinaccè, centravanti dell'Under 23, è stato schierato da riferimento offensivo centrale.
La squadra di Chivu ha vinto il match con il risultato di 3-1: i gol portano la firma di Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto e Andy Diouf, in rete con una bella progressione a campo aperto. Per i tifosi si è trattato di un antipasto interessante in vista degli impegni ufficiali: l’Inter continua a cercare un'alternativa al 3-5-2 di Inzaghiana memoria.
Ecco la formazione schierata oggi:
Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Darmian, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Luis Henrique, Bonny; Spinaccè
