Nell’amichevole disputata oggi, l’Inter di Cristian Chivu ha superato i biancoscudati del Padova per 3-1, offrendo diversi spunti di interesse sul piano tattico. Il tecnico nerazzurro ha infatti proposto una formazione sperimentale ma che dice molto sulle intenzioni dell'allenatore nerazzurro dal punto di vista tattico. Davanti a Martinez, tra i pali, Chivu ha scelto una difesa a tre composta da Bisseck sul centro-destra, Acerbi al centro e il giovane Palacios sul lato mancino.

A centrocampo si è visto un mix di esperienza e novità: Darmian e Carlos Augusto hanno occupato le corsie laterali, garantendo spinta e copertura, mentre in mezzo Mkhitaryan ha fatto da regista avanzato accanto al dinamismo di Diouf. Sulla trequarti, Chivu ha sperimentato il doppio trequartista con Luis Henrique supportato dalla fisicità di Bonny. Spinaccè, centravanti dell'Under 23, è stato schierato da riferimento offensivo centrale.