Inter, Palacios brilla in Argentina: MVP nel pari dell’Estudiantes

Il difensore classe 2003 sta trovando minutaggio all'Estudiantes: eletto Man of The Match nella partita contro il Gimnasia

Alessandro De Felice Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 00:02)

Tomas Palacios brilla con la maglia dell’Estudiantes. Il difensore argentino dell’Inter classe 2003 ha disputato la terza partita consecutiva da quando è tornato in patria e ha lasciato l’Italia con la formula del prestito.

Il 22enne sta già trovando la forma e le prestazioni, come dimostra il premio di Man of The Match nel derby tra il suo Estudiantes e il Gimnasia La Plata, sfida terminata sul risultato di parità a reti inviolate.

Palacios, che ha lasciato l’Inter a gennaio, aveva debuttato il 2 febbraio contro il Defensa, mentre ha giocato titolare contro il Deportivo Riestra, nel successo per 1-0 dei suoi.