Inter, Palacios brilla in Argentina: MVP nel pari dell’Estudiantes

Il difensore classe 2003 sta trovando minutaggio all'Estudiantes: eletto Man of The Match nella partita contro il Gimnasia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Tomas Palacios brilla con la maglia dell’Estudiantes. Il difensore argentino dell’Inter classe 2003 ha disputato la terza partita consecutiva da quando è tornato in patria e ha lasciato l’Italia con la formula del prestito.

Il 22enne sta già trovando la forma e le prestazioni, come dimostra il premio di Man of The Match nel derby tra il suo Estudiantes e il Gimnasia La Plata, sfida terminata sul risultato di parità a reti inviolate.

Palacios, che ha lasciato l’Inter a gennaio, aveva debuttato il 2 febbraio contro il Defensa, mentre ha giocato titolare contro il Deportivo Riestra, nel successo per 1-0 dei suoi.

