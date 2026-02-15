Il commento dell'ex capitano nerazzurro a Sky sull'episodio che ha caratterizzato Inter-Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 febbraio - 23:46

«Mi viene in mente il due a due a San Siro e aveva Mctominay. Mi viene in mente il Napoli che perde con il PSV poi vince sull'Inter e che fa comunque bene nei momenti difficili».Beppe Bergomi, su Il Club, su Skysport, ha parlato anche del pari tra la squadra di Conte e la Roma di Gasperini.

Poi si è soffermato, come tutti gli ospiti di Caressa, sulla partita tra Inter e Juventus:«Inzaghi sostituiva gli ammoniti e adesso lo fanno tutti perché è troppo facile prendere la seconda ammonizione da noi quindi gli allenatori sono più attenti. Se dobbiamo quindi cambiare chi cambiamo se non l'allenatore degli arbitri?», ha detto l'ex capitano nerazzurro a proposito dell'episodio Kalulu-Bastoni.

«Se Alessandro poteva comportarsi meglio vista l'esultanza per l'espulsione dell'avversario? Non ho molto da aggiungere ma resterei sulla trance agonistica. Il volto sembrava quasi trasfigurato in quel momento. Conoscendo il ragazzo e la sua sensibilità dovevano consigliargli di andare subito a parlare. Ma c'è sempre tempo per chiedere scusa», ha aggiunto l'ex capitano nerazzurro.

(fonte: DAZN)