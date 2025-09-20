Pio Esposito va verso la conferma dal 1’ anche contro il Sassuolo. Dovrebbe esserci lui accanto a Thuram nell’attacco dell’Inter, come appreso da FCIN1908.it.
L'aneddoto di Condò su Esposito: "Confesso, recentemente ho scoperto che Pio è…"
L’aneddoto di Condò su Esposito: “Confesso, recentemente ho scoperto che Pio è…”
Pio Esposito va verso la conferma dal 1’ anche contro il Sassuolo: così Paolo Condò ha parlato dell'attaccante dell'Inter
Così Paolo Condò ha parlato del classe 2005 a Sky Sport: “Pio Esposito lo abbiamo scoperto al Mondiale per Club, si è vista classe nel gol realizzato. Devo confessare: dopo quel gol, ho visto su YouTube tutti i gol fatti da Pio a La Spezia. Colpevolmente me li ero persi.
Ho scoperto un attaccante che probabilmente è pronto per questi palcoscenici, l’ho visto segnare in tutte le maniere. Le coppie mi sembrano queste: o Lautaro o Pio Esposito, o Thuram o Bonny”, ha detto.
