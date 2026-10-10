«Al ventesimo del primo tempo non era facile a San Siro e mi sono arrabbiato più per il terzo gol. All'intervallo fatto una premessa ai ragazzi dicendo che dovevano rimanere in partita e così è stato e alcuni feedback di squadra e da parte di alcuni singoli li ho avuti. Serve mantenere la fiducia alta, abbiamo cambiato qualcosa in questi giorni a livello fisico e tattico e c'è da rimanere fiducia e lavorare». L'allenatore del Parma, Alberto Gilardino, ai microfoni di Skysport ha parlato della sconfitta per tre a zero contro l'Inter.

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L'accento è stato posto sulla squadra della quale è diventato allenatore durante la pausa, quando è arrivato l'accordo per l'addio di Cuesta. Questo è quanto ha aggiunto l'ex calciatore: «Nei giocatori cos'ho visto al di là del risultato di stasera? È un gruppo sano, di grande disponibiità, devoto al lavoro nella quotidianità. Serve correggere le imperfezioni di stasera a livello tattico, ci lavoreremo nei prossimi giorni».

(fonte: SS24)