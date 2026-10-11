"La ricreazione è finita. Dopo essere andata sotto di due gol nelle quattro partite (Champions compresa) che hanno preceduto la sosta, l’Inter si è ripresentata ai blocchi nella sua versione migliore, chiudendo la pratica con il Parma in appena mezzora. Tre gol che suonano come un messaggio anche per chi insegue la capolista, su tutte Como e Roma che hanno un appuntamento all’ora di pranzo. Copione che somiglia a quanto visto un campionato fa, il che non deve lasciare tranquilla la concorrenza". TuttoSport racconta la vittoria dell'Inter contro il Parma e il segnale lanciato dai nerazzurri al campionato italiano.

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Anche nella scorsa stagione "L’Inter iniziò ad accelerare con l’arrivo dell’autunno e, dopo il ko col Napoli al Maradona (25 ottobre) prese il volo con 9 vittorie nelle 10 gare successive. Cristian Chivu è un giovane allenatore solo per le statistiche: da calciatore - prima con Mancini, quindi con Mourinho - ha imparato come e quando si vincono i campionati e la solidità mostrata dall’Inter ieri - lo ripetiamo - è un pessimo segnale per gli altri", spiega TS.

Ha funzionato il turnover che ha visto Bastoni, Akanji, Barella, Zielinski, Lautaro (l’unico entrato nell’ultima mezzora), ovvero i giocatori più spremuti dalle Nazionali in panchina. Chivu ha ritrovato Spence, "uno che sarà molto utile da qui a dicembre con impegni ogni tre giorni. Nel contempo ha fatto fare a Dimarco, Calhanoglu e Thuram il tagliando dopo che i primi due erano rimasti a lavorare ad Appiano perché acciaccati, mentre il terzo non è stato preso in considerazione dalle convocazioni di Zidane".

(Fonte: TS)