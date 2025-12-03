Il legame con il noto marchio avrà un peso specifico sia per il lato maschile che per quello femminile del club nerazzurro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 11:16)

FC Internazionale Milano e AB InBev, leader mondiale nel settore della birra, annunciano con orgoglio una nuova e prestigiosa collaborazione che unisce due brand simbolo di autenticità e connessione. Per le prossime tre stagionisportive (2025/2026–2027/2028), AB InBev, attraverso il proprio marchio BUD - uno dei più celebri al mondo - sarà Official Beer Partner e Regional Partner del Club nerazzurro.

Questa alleanza nasce dall’incontro tra due mondi che condividono la stessa passione e lo stesso spirito di squadra: da una parte la storia e il prestigio dell’Inter, dall’altra l’animo dinamico e celebrativo di BUD. Insieme, i due brand, vogliono esaltare ciò che rende il calcio unico: la gioia collettiva, il senso di appartenenza, il piacere di vivere e celebrare insieme ogni emozione.

La partnership si estende anche al calcio femminile, con BUD che assume il ruolo di Official Inter Women Partner. Con questa partnership, BUD sarà presente sui LED dello Stadio San Siro ed AB InBev avrà l’esclusiva sulle birre nei bar e nelle aree hospitality, oltre che sulle beer machines, portando la sua eccellenza e varietà senza paragone nel cuore dell’esperienza nerazzurra.

L’accordo prevede inoltre campagne co-branded e digital, oltre ad attivazioni speciali all’interno dello Stadio San Siro, pensate per coinvolgere la community nerazzurra e raccontare, con spirito e creatività, la magia che nasce quando BUD e Inter si incontrano.

“Siamo felici di dare il benvenuto ad AB InBev, che con il suo marchio iconico BUD, condivide con il nostro Club la volontà di valorizzare l’esperienza dei tifosi e celebrare la passione che li unisce. Questa partnership ci permetterà di arricchire ulteriormente il legame con i nostri fan, dentro e fuori dallo stadio, offrendo loro nuove opportunità per vivere momenti speciali a tinte nerazzurre.”

Giorgio Ricci - Chief Revenue Officer

“Siamo orgogliosi di diventare partner di un club così storico e prestigioso come FC Internazionale Milano. Questa partnership nasce da una visione condivisa: celebrare i momenti che uniscono, dentro e fuori dal campo. Con il nostro iconico marchio BUD, vogliamo rendere ancora più speciale l’esperienza dei tifosi nerazzurri.”