Marco Macca Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 14:46)

FC Internazionale Milano e Willis, società del gruppo WTW, annunciano con soddisfazione il rinnovo dell’accordo di partnership: Willis continuerà a ricoprire il ruolo di Official Insurance Broker Partner del Club nerazzurro fino al termine della stagione 2027/28. La prosecuzione della collaborazione, in essere da diversi anni e trasformata in partnership a inizio del 2025, conferma ancora una volta la forte sintonia tra l’Inter e Willis, leader nel settore della consulenza e del brokeraggio assicurativo. Un percorso condiviso che riflette valori comuni e un costante impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nello sport.

Nel corso delle prossime tre stagioni, Willis continuerà a mettere a disposizione del Club competenze specialistiche e soluzioni avanzate, fornendo consulenza strategica e servizi di advanced analytics in materia di gestione del rischio, intermediazione assicurativa e riassicurativa. L’obiettivo è contribuire a ottimizzare la gestione dei rischi del Club, attraverso accurate analisi quali-quantitative e una governance per la ritenzione e il trasferimento dei rischi, tenendo conto delle sfide uniche del mondo dello sport e dei suoi valori.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer FC Internazionale Milano, ha commentato così: "Il rinnovo della partnership con Inter si inserisce inoltre nel percorso che condurrà alla celebrazione dei 200 anni di storia di WTW nel 2028, offrendo una piattaforma di collaborazione e opportunità esclusive di networking e coinvolgimento in un contesto internazionale di prestigio. “Il rinnovo della partnership con Willis conferma il valore di una collaborazione costruita nel tempo, fondata su competenze, visione strategica e capacità di innovazione. Per noi è fondamentale consolidare un ecosistema di partner di eccellenza che possano supportare l’Inter nel percorso di crescita; la prosecuzione dell’accordo con Willis, brand leader nel proprio settore a livello internazionale, si inserisce perfettamente in questa visione".

(Fonte: inter.it)