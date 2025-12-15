FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marchegiani: “Esposito mi piace tantissimo. Chivu gli ha tirato le orecchie, ma è bravissimo a…”

ultimora

Marchegiani: “Esposito mi piace tantissimo. Chivu gli ha tirato le orecchie, ma è bravissimo a…”

Marchegiani: “Esposito mi piace tantissimo. Chivu gli ha tirato le orecchie, ma è bravissimo a…” - immagine 1
L'ex portiere, durante Sky Calcio Club, ha parlato della prestazione del giovane attaccante dell'Inter contro il Genoa
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex portiere Luca Marchegiani, durante Sky Calcio Club, ha parlato della prestazione del giovane attaccante dell'Inter contro il Genoa:

Marchegiani: “Esposito mi piace tantissimo. Chivu gli ha tirato le orecchie, ma è bravissimo a…”- immagine 2
Sky

"Pio Esposito a me piace tantissimo. Gli ha tirato le orecchie le Chivu perché conosce le sue potenzialità, ma è  bravissimo ad attaccare la linea difensiva, è bravissimo fare quei movimenti lì". 

Leggi anche
Bergomi: “Inter gioca senza Calhanoglu, Acerbi e Dumfries. Ecco cosa volevo chiedere a...
Damascelli: “Calcio sotto schiaffo di fondi, speculazioni e investitori che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA