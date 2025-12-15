L'ex portiere Luca Marchegiani, durante Sky Calcio Club, ha parlato della prestazione del giovane attaccante dell'Inter contro il Genoa:
Marchegiani: “Esposito mi piace tantissimo. Chivu gli ha tirato le orecchie, ma è bravissimo a…”
L'ex portiere, durante Sky Calcio Club, ha parlato della prestazione del giovane attaccante dell'Inter contro il Genoa
"Pio Esposito a me piace tantissimo. Gli ha tirato le orecchie le Chivu perché conosce le sue potenzialità, ma è bravissimo ad attaccare la linea difensiva, è bravissimo fare quei movimenti lì".
