Dopo il Bologna anche il Parma si piega all'Inter che crea e disfa, ma alla fine si prende tre punti fondamentali. E ora il Napoli

Andrea Della Sala Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 08:02)

Prosegue la corsa dell'Inter che scaccia via un'altra strega del passato. Dopo il Bologna anche il Parma si piega all'Inter che crea e disfa, ma alla fine si prende tre punti fondamentali. La squadra di Chivu è alla sesta vittoria consecutiva e si prende un minimo vantaggio dal Napoli, che in serata pareggia al Maradona col Verona, proprio a pochi giorni dal confronto diretto di domenica a San Siro. E ora può guardare da prima in classifica il posticipo del Milan di domani sera contro il Genoa a San Siro.

PERICOLOSA COSTANTE — È vero che il Parma, occasione di Ondrejka a parte, non ha creato pericoli a Sommer ma la partita per quanto riguarda il risultato è rimasta in bilico fino ai minuti di recupero, quando prima Bonny (gol annullato per fallo di mano di Thuram) e poi Thuram ha chiuso i conti siglando la rete del 2-0.

Il problema della squadra di Chivu è sempre lo stesso, crea tantissimo e spreca altrettanto. La partita poteva essere già indirizzata dopo il primo tempo, ma l'imprecisione e un pizzico di superficialità hanno consentito al Parma di tenere viva almeno la speranza fino alla fine. 23 tiri, 5 grandi occasioni create, 21 chance create, 2.31 expected goals: sono i numeri di quella che poteva essere una goleada. Questa è una pericolosa costante, già in passato è costata punti e sconfitta all'Inter di Chivu. Oggi al Parma non è stato concesso praticamente nulla, ma in vista delle prossime delicate sfide che attendono i nerazzurri il prossimo step da fare per gli uomini di Chivu deve andare in questa direzione: cinismo e concretezza sotto porta. La mole di occasione create è veramente altissima e deve essere sfruttata nel migliore dei modi.

UNA PREZIOSA CONFERMA Difficile parlare di difensori in una giornata in cui il Parma non si è praticamente mai fatto vivo dalle parti di Sommer. Il palo di Ondrejka è l'unica vera occasione dei gialloblù, ma la prestazione, ennesima, di Akanji è una preziosa conferma dell'importanza di questo giocatore. Maestro dell'anticipo, professore in costruzione, ormai più di una sicurezza per Chivu che infatti non ne vuole mai fare a meno. Annulla Pellegrino, attaccante fastidioso, ma non è una novità. In quell'ultimo giorno di mercato estivo l'Inter ha pescato una perla rara, scontato il fatto che il riscatto sia una pura formalità. Braccetto destro, centrale della difesa a tre e oggi anche braccetto sinistro per blindare nel finale il risultato col Parma quando Chivu sposta Carlos Augusto a destra al posto di Luis Henrique. Non ci sono più parole per descriverlo.

URGENZA CONCLAMATA Purtroppo la partita di Parma è stata un'ulteriore conferma. L'esterno destro all'Inter serve, numericamente e non solo. La squadra di Chivu pende a sinistra, il rendimento di Luis Henrique non è soddisfacente; a Parma è impreciso, timido, si limita al compitino ed è troppo mentalmente "concentrato" a non fare errori. Se il ritorno di Dumfries è lontano, serve un'alternativa all'Inter che sembra non avere più uno sbocco sulla fascia destra. Sarà anche spremuto dalle 9 partite consecutive, ma la fiducia che Chivu gli sta dando non sta dando i frutti sperati. L’urgenza di reperire un esterno, dopo l’operazione Cancelo sfumata, è sempre più alla luce del sole.