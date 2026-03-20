Arriva già un dettaglio importante sul precampionato che attende l'Inter la prossima estate. I nerazzurri, come svelato da Fcinter1908.it affronteranno una prima fase di lavoro in Germania, ma il programma sarà ben più ampio. Tra i vari impegni in programma anche alcuni fuori dal continente. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, in un focus però che riguarda la Juventus. Il motivo? Il cammino delle due squadre si incrocerà anche in estate. Si legge infatti:
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Inter pronta a volare a Perth in estate: prevista un’amichevole anche con la Juve
"Il club bianconero non ha ancora ufficializzato nessun dettaglio sul prossimo pre-campionato né tanto meno le destinazioni, però alcuni punti fermi sono già stati fissati. Per esempio il numero di amichevoli, con il programma tra Asia e Oceania che si snoderà tra gli allenamenti quotidiani, i più classici eventi per sponsor, partner e tifosi e tre test sul campo, in parte per mettere concretamente alla prova quanto studiato nelle sedute e in parte per fare il pieno di entusiasmo con i tifosi locali.
Un match si disputerà a Hong Kong, due invece a Perth che è la capitale dell’Australia Occidentale: entrambe le avversarie in terra oceanica dovrebbero essere italiane, ma al momento c'è convinzione soltanto circa il nome di una delle due, ovvero l'Inter. La nuova Juventus di Luciano Spalletti - la sua seconda in generale, ma soltanto la prima guidata sin dal raduno - prenderà vita quindi proprio da un derby d’Italia".
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