"Qualificarsi o no in Champions cambia tutto per un giocatore, ma avere questa pressione è un privilegio: per noi deve essere bello vivere questo momento. Poi ci sono anche dei rischi, che però vanno affrontati", ha detto Luciano Spalletti alla vigilia del match tra Juventus e Sassuolo in conferenza stampa.

Spalletti si toglie anche qualche sassolino, tirando in ballo in qualche modo anche l'Inter: "Noi siamo disposti a tutto per permettere ai nostri tifosi di tornare a Bodo dove abbiamo vinto una partita difficilissima - e non scontata - come poi si è visto dopo.... Abbiamo la storia della Juventus come riferimento, dobbiamo fare di tutto: questa gioia qui conta più dei soldi che si vanno a guadagnare. Il Galatasaray? Non è che noi siamo inferiori al Gala, è che giocare due tempi in inferiorità numerica incide. I momenti sono fondamentali per portare a casa una partita. Sarà così anche domani col Sassuolo. Gli emiliani sono diretti ma bravi anche nel gioco dal basso: io le guardo le partite e sono un estimatore di Fabio Grosso".