L'obiettivo è chiaro: allungare sulle inseguitrici. L'Inter è a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, l'ostacolo si chiama Cremonese. "C'è invece aria di fuga e giusto il playoff di Champions lascia un po' spazio e speranza a chi insegue da lontano. Febbraio può essere il mese decisivo: 7 partite, 8 contando quella contro il Genoa del 1° marzo. Oggi dovrebbe cambiare la coppia d'attacco rispetto a Dortmund (fuori Thuram-Bonny, dentro Lautaro-Esposito), mentre in difesa tornerà certamente Bastoni, risparmiato in Champions. Più qualche altra sorpresa, che ogni volta Chivu riserva ai suoi stessi giocatori", sottolinea il Giornale.