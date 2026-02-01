L'obiettivo è chiaro: allungare sulle inseguitrici. L'Inter è a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, l'ostacolo si chiama Cremonese. "C'è invece aria di fuga e giusto il playoff di Champions lascia un po' spazio e speranza a chi insegue da lontano. Febbraio può essere il mese decisivo: 7 partite, 8 contando quella contro il Genoa del 1° marzo. Oggi dovrebbe cambiare la coppia d'attacco rispetto a Dortmund (fuori Thuram-Bonny, dentro Lautaro-Esposito), mentre in difesa tornerà certamente Bastoni, risparmiato in Champions. Più qualche altra sorpresa, che ogni volta Chivu riserva ai suoi stessi giocatori", sottolinea il Giornale.
L’Inter pianifica la fuga: febbraio lo snodo della stagione. La speranza di chi insegue…
"Febbraio può essere lo snodo della stagione nerazzurra. C'è il playoff col Bodo, certo. Va vinto per entrare un'altra volta fra le prime 16 d'Europa, incassare i premi Uefa, e poi vedere che succede. Ma non solo quello. L'Inter non nasconde di avere lo scudetto come primo obiettivo di stagione e il calendario di febbraio sembra favorevole per l'allungo nerazzurro, considerati i risultati fin qui ottenuti contro le squadre meno forti: oggi la Cremonese, poi il Sassuolo, il Lecce e il Genoa (il 1° marzo). Giusto in mezzo, la sera di San Valentino, alla vigilia dell'andata contro il Bodo, la "rivincita" con la Juventus, quando Chivu spera di riavere in squadra anche Barella, Calhanoglu e magari qualche regalo all'ultimo soffio di mercato".
