Gianni Pampinella Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 14:02)

L'Inter insegue la quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri oggi sono impegnati nella trasferta di Cremona, l'obiettivo è cercare di allungare sulle inseguitrici. "La strada è tracciata e alla Pinetina non hanno ripensamenti. Febbraio, che comincia oggi in casa della Cremonese, nasce con un’idea chiara in testa: puntare allo strappo definitivo. La strategia è ribaltata rispetto a un anno fa quando, con Inzaghi in panchina, l’Inter pensava sottovoce al Triplete ed è finita con zero trofei. Adesso lo scudetto è considerato indispensabile per due motivi: sanare le ferite della scorsa stagione e puntellare il progetto affidato a Chivu", sottolinea il Corriere della Sera.

"Otto partite in 29 giorni, prima del derby. Il mese è tosto, complicato dal playoff e dal lungo viaggio al Circolo polare artico, che toglierà energie preziose. Nelle prossime sei gare, l’Inter giocherà una volta sola a San Siro, il derby d’Italia con la Juventus il 14 febbraio, considerando che il quarto di Coppa Italia con il Torino mercoledì prossimo è stato traslocato a Monza per via dei Giochi".

"Non sono tutte rose e fiori, anche se la capolista, con le squadre della parte destra della classifica, sino adesso è stata spietata: 11 vittorie su 11. E intende continuare così per fare il vuoto. Battere la Cremonese che ha raccolto solo 3 pareggi nelle ultime 8 gare per spedire il Napoli nuovamente a meno 9 e confidare che il Bologna possa far precipitare il Milan a 8 punti. Un piano tutt’altro che impossibile, ma per centrarlo Chivu sa che bisogna mantenere alta la concentrazione, non sbagliare l’approccio come è successo con il Pisa".

