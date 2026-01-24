Nel momento del bisogno Pio Esposito ha gonfiato i muscoli e trascinato l'Inter. Ci ha messo tanto del suo il giovane ariete nerazzurro per aiutare la squadra. All'uscita dal campo è arrivato poi un grande tributo. Gesto sul quale torna anche la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge infatti:

"I goccioloni che ne hanno accompagnato l’uscita dal campo avevano un qualcosa di romantico, come quando ti dicono che la vita è «ballare sotto la pioggia» e frasi simili, specie dopo un 6-2. Ieri ha vinto la normalità di un ventenne. Pio Esposito, nuovamente giustiziere sotto la Nord, terzo gol in Serie A e quinto stagionale, s’è seduto in panchina col sorrisetto di chi ha ascoltato la curva e si è goduto la serata: «Pio gol, Pio gol…». I tifosi cantavano così, felici e soddisfatti, intonando il coro che in passato avevano dedicato a Bobo Vieri, uno che da queste parti ha lasciato il segno. «Bobo gol, Bobo gol…».