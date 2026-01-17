Biasin: “Chivu e la mossa inedita di Udine: è stato perfetto in questa scelta”

Fabrizio Biasin commenta la vittoria dell’Inter per 1-0 a Udine: il giornalista si è espresso così su una scelta di Chivu in particolare

Fabrizio Biasin commenta la vittoria dell'Inter per 1-0 a Udine. Su X, il noto giornalista si è espresso così su una scelta di Cristian Chivu in particolare.

“Runjaic tenta il tutto per tutto, Chivu risponde e termina con una difesa inedita: Bisseck-De Vrij-Acerbi nella linea a tre e Akanji a fare da schermo. Ottima scelta di Chivu che pesa il valore del suo avversario, capisce il momento e chiude a chiave la difesa. Perfetto”.