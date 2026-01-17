Al termine della gara vinta dal Napoli contro il Sassuolo, Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del difensore: "Non stiamo ottenendo risultati, ma il campionato è ancora lungo. Oggi è stato importante vincere per la classifica, abbiamo tutto il girone di ritorno".

"Abbiamo delle difficoltà, ma non ci attacchiamo agli infortuni, era importante portare a casa i tre punti e dare un segnale. Dobbiamo continuare con quelli che abbiamo, continuiamo così che la classifica è bella, siamo lì vicino e non possiamo fare allontanare troppo Inter e Milan. Conte? Ci dispiace che non era in panchina in queste due partite, è uno che ti dà carica, ma Stellini è stato bravo, noi scherziamo con lui, è il nostro mister scudetto perché nell'ultima partita c'era lui in panchina".