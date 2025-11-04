Il giallo a Yann Bisseck in Verona-Inter è corretto. Lo conferma Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, intervenuto a Open VAR

Marco Astori Redattore 4 novembre - 15:29

Il giallo a Yann Bisseck in Verona-Inter è corretto. Lo conferma Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, intervenuto a Open VAR su DAZN. Ecco le sue parole. "In questo caso Doveri ha preso una decisione molto importante e veramente bene: l'indecisione è perché gli arriva un messaggio da ultimo, è l'indicazione che aveva nel rapporto con il suo assistente.

Ma ciò non significa che l'ultimo sia ultimo uomo, non è il termine giusto, ma è chiara occasione da rete: qui non ci sono tutti i parametri, condivido pienamente quello che dicono in Sala VAR perché per la direzione del pallone e il recupero anche di un difensore, mancano almeno due parametri. La distanza sarebbe relativa: se l'attaccante del Verona puntasse verso la porta, sarebbe rosso.

La decisione che prende in campo Doveri è importante e dico di più: per noi se questo rosso viene dato, va tolto, non ci sono tutti i parametri per il DOGSO. Potremmo discutere sulla qualità del fallo, è bello robusto: ma non ci sono i parametri per il grave fallo di gioco. Ma io se dovessi dirti un dubbio, avrei quasi più dubbi per il grave fallo di gioco che per il DOGSO: mai avuto dubbi su quello, mi fa piacere l'abbiano presa in campo. Avesse tirato fuori il rosso, ci saremmo aspettati l'OFR".