Sky svela: “Ecco quando l’Inter ha deciso di tenere Pio Esposito! Dirigenza convinta che…”

Pio Esposito può giocare dal 1' nell'esordio stagionale dell'Inter in Champions League contro l'Ajax: retroscena interessanti da Sky Sport
Pio Esposito può giocare dal 1' nell'esordio stagionale dell'Inter in Champions League contro l'Ajax. Cristian Chivu pensa a lui dall'inizio visto che Lautaro Martinez è alle prese con la lombalgia. Ecco quanto svelato da Matteo Barzaghi a Sky Sport sul baby attaccante nerazzurro:

"L’Inter già prima del Mondiale per Club aveva già deciso di tenere Pio Esposito, anche prima dell’exploit estivo.

La dirigenza è convinta che abbia un potenziale incredibile e lo pensa anche lo stesso Chivu, che lo aveva allenato già nelle giovanili nerazzurre. Sarebbe un esordio fantastico ad Amsterdam, una bella favola per un giovane italiano", ha detto il giornalista.

