Secondo Sky Sport, il favorito per fare coppia con Thuram sarebbe Pio Esposito. Chivu cambia parecchi elementi nella formazione

Dopo le due sconfitte in campionato, l'Inter riparte dalla Champions. La squadra di Chivu sarà di scena stasera all'Amsterdam Arena contro l'Ajax e pensa a parecchi cambi nella formazione. Da capire se Lautaro riuscirà a recuperare per la gara d'esordio in Champions o verrà preservato in vista delle prossime sfide.

Queste le ultime da Sky Sport che conferma quanto anticipato da Fcinter1908 sull'attacco: "Pio Esposito possibile titolare questa sera. Sarebbe l'esordio in Champions League, ma aspettiamo la conferma che Lautaro non ce la faccia. Devono ancora decidere".

Ci saranno diversi cambi nella formazione iniziale di Chivu: "Carlos Augusto nei tre con De Vrij, a centrocampo torna Sucic, torna Dimarco a sinistra, in mezzo al campo ballottaggio Barella-Frattesi. Davanti Thuram poi Esposito in vantaggio, ma ci sono anche Lautaro e Bonny in ballottaggio. Non cambia Sommer, ma aspettiamoci che Martinez possa essere titolare nelle prossime gare".