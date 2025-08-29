1995-2025. FC Internazionale Milano e Pirelli, Global Tyre Partner del club nerazzurro, raggiungono un traguardo storico: 30 anni di partnership, una delle collaborazioni più longeve e significative nel mondo del calcio.

Per celebrare questo importante anniversario, è stato creato l’esclusivo Pirelli Cap - Edizione Speciale Inter, prodotto in soli 1995 pezzi – un richiamo all’anno di inizio della partnership – e che i tifosi potranno acquistare a partire da oggi, giovedì 28 agosto.

Il cappellino racchiude i simboli iconici di entrambi i brand, esaltando questa storica sinergia: il logo Pirelli campeggia sul fronte, il crest Inter è posizionato sul lato sinistro e il celebre Biscione percorre l’intero cappello fino alla tesa, unendo design, identità e storia in un unico oggetto da collezione. Sul cappellino è ricamato inoltre il numero 30, a enfatizzare l’importante traguardo.