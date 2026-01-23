FC Inter 1908
Inter-Pisa, Capuano spegne le polemiche inutili: “Rigore netto e vi dico perché”

Marco Astori
Marco Astori 

Giovanni Capuano, dopo Luca Marelli, spegne ogni tipo di polemica inutile: il fallo di mano di Tramoni in Inter-Pisa è rigore.

"Rigore netto: Tramoni va in piena opposizione sul tiro, rende la propria figura molto più larga e si assume il rischio che il pallone colpisca il braccio come accade. Che prima possa prendere una parte di petto non cambia la punibilità del gesto", ha spiegato.

