Giovanni Capuano, dopo Luca Marelli, spegne ogni tipo di polemica inutile: il fallo di mano di Tramoni in Inter-Pisa è rigore.
Giovanni Capuano, dopo Luca Marelli, spegne ogni tipo di polemica inutile: il fallo di mano di Tramoni in Inter-Pisa è rigore
"Rigore netto: Tramoni va in piena opposizione sul tiro, rende la propria figura molto più larga e si assume il rischio che il pallone colpisca il braccio come accade. Che prima possa prendere una parte di petto non cambia la punibilità del gesto", ha spiegato.
