FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Pisa, clamoroso errore di Sommer. Tifosi infuriati: “Che facciamo, cambiamo portiere?”

ultimora

Inter-Pisa, clamoroso errore di Sommer. Tifosi infuriati: “Che facciamo, cambiamo portiere?”

Inter-Pisa, clamoroso errore di Sommer. Tifosi infuriati: “Che facciamo, cambiamo portiere?” - immagine 1
E l'ennesimo sbaglio dell'ex Bayern ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri sui social, che hanno invocato il cambio tra i pali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ennesimo clamoroso errore stagionale di Yann Sommer, stavolta in Inter-Pisa. Dopo aver agganciato sulla sua trequarti un pallone all'indietro non facile di Mkhitaryan, il portiere svizzero, forse in eccesso di tranquillità, appoggia a Zielinski in avanti: il passaggio però è fuori misura e Moreo, che intercetta la palla, calcia di prima quasi da metà campo e segna un gol incredibile.

Inter-Pisa, clamoroso errore di Sommer. Tifosi infuriati: “Che facciamo, cambiamo portiere?”- immagine 2
Getty

E l'ennesimo sbaglio dell'ex Bayern ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri sui social, che hanno invocato il cambio tra i pali:

Leggi anche
Sommer, numeri inquietanti: 19esimo per gol evitati. Maignan +7,7, Yann addirittura in negativo
Giaccherini: “Inter, queste sono le gare più complicate. Priorità campionato....

© RIPRODUZIONE RISERVATA