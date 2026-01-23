E l'ennesimo sbaglio dell'ex Bayern ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri sui social, che hanno invocato il cambio tra i pali

Marco Astori Redattore 23 gennaio - 21:07

Ennesimo clamoroso errore stagionale di Yann Sommer, stavolta in Inter-Pisa. Dopo aver agganciato sulla sua trequarti un pallone all'indietro non facile di Mkhitaryan, il portiere svizzero, forse in eccesso di tranquillità, appoggia a Zielinski in avanti: il passaggio però è fuori misura e Moreo, che intercetta la palla, calcia di prima quasi da metà campo e segna un gol incredibile.

E l'ennesimo sbaglio dell'ex Bayern ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri sui social, che hanno invocato il cambio tra i pali: