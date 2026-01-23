Marelli: “Assolutamente giusto il rigore per l’Inter. Anche se tocca prima di petto non conta perché…”

Luca Marelli ha spiegato perché è giusto assegnare il calcio di rigore all'Inter per il tocco di braccio di Tramoni

Matteo Pifferi Redattore 23 gennaio - 21:34

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Marelli ha spiegato perché il rigore per l'Inter contro il Pisa è assolutamente corretto per il tocco di braccio di Tramoni:

"E' stata controllata tutta l'APP e anche il contatto, c'era il dubbio del petto ma c'è stato anche il tocco col braccio. Ribadiamo un concetto fondamentale: non importa che ci sia stato un contatto con il petto prima perché fin da subito le mani erano in posizione fuori figura per aumentare il volume corporeo.

Pertanto, anche se la palla prima tocca un'altra parte del corpo, il tocco di braccio deve essere punito, corretta la decisione di assegnare il calcio di rigore"