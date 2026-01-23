Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha voluto porre l'attenzione su un giocatore dell'Inter che potrebbe rimanere fuori anche contro il Pisa:
ultimora
Musmarra verso Inter-Pisa: “Una scelta di Chivu mi lascia perplesso. E mi domando se…”
"Sono perplesso sulle scelte di Chivu, che fin qui non ha fatto bene, ha fatto benissimo, perché rischiamo di tirare il collo ad alcuni. Vedo che Akanji è riproposto tra i titolari, vedo contestualmente che De Vrij è uscito dalle gerarchie e mi domando se siamo arrivati davvero così in là da non permettergli di giocare neanche la partita contro il Pisa.
Se De Vrij non era più un giocatore idoneo, la scorsa estate si sarebbe potuto trovare una destinazione più idonea. Per me non ha fatto male De Vrij l'anno scorso, è chiaro che questo modo di giocare non esalta le caratteristiche dell'olandese. Se però questo modo di giocare era stato pensato in estate, forse andavano fatte delle valutazioni già in estate. Magari verrà sacrificato in questa sessione di mercato, vedremo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA