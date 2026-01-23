"Sono perplesso sulle scelte di Chivu, che fin qui non ha fatto bene, ha fatto benissimo, perché rischiamo di tirare il collo ad alcuni. Vedo che Akanji è riproposto tra i titolari, vedo contestualmente che De Vrij è uscito dalle gerarchie e mi domando se siamo arrivati davvero così in là da non permettergli di giocare neanche la partita contro il Pisa.