Lutto in casa Inter, è morto Giancarlo Cella: il cordoglio del club nerazzurro

Si è spento a 85 anni Giancarlo Cella. Nato a Bobbio nel 1940, Cella ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni, dal 1968 al 1971 vincendo uno scudetto con la maglia nerazzurra. L'Inter ha voluto ricordare così l'ex giocatore.