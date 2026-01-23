Lutto in casa Inter, è morto Giancarlo Cella: il cordoglio del club nerazzurro

Si è spento a 85 anni Giancarlo Cella. Nato a Bobbio nel 1940, Cella ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni, dal 1968 al 1971 vincendo uno scudetto con la maglia nerazzurra. L'Inter ha voluto ricordare così l'ex giocatore.
"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Cella, difensore che ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, dal 1968 al 1971. Nato nel 1940 a Bobbio (Piacenza), approdò all'Inter nel 1968: nelle prime due stagioni giocò con regolarità al centro della difesa. Conquistò lo Scudetto del 1970/1971 disputando 6 partite in campionato. In totale con la maglia dell'Inter ha disputato 59 partite, segnando un gol, nel 1970 contro il Newcastle. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".
(Inter.it)
