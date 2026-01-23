Il rendimento di Yann Sommer in quest'annata è infatti di molto al di sotto delle aspettative e alcuni numeri abbastanza inquietanti ne sono la conferma

Marco Astori Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 20:35)

Uno dei difetti mostrati dall'Inter nella prima parte della sua stagione è sicuramente quello relativo alla porta. Il rendimento di Yann Sommer in quest'annata è infatti di molto al di sotto delle aspettative e alcuni numeri abbastanza inquietanti ne sono la conferma.

Come mostrato da DAZN, infatti, il portiere ex Bayern è 19esimo in Serie A per gol evitati, quindi penultimo. Ma ciò che fa ancor più scalpore è il numero relativo a questo dato: Sommer è in difetto di 1,3 gol, significa che ne ha subito uno in più rispetto a quelli attesi. Maignan del Milan, ad esempio, invece, ne ha evitati quasi 8. Numeri che fanno riflettere. Molto.