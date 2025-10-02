In vista dei prossimi impegni, Cristian Chivu dovrà rinunciare a Marcus Thuram . L'attaccante ha accusato contro lo Slavia un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il francese punta la Roma, anche se il suo rientro potrebbe slittare e per vederlo in campo bisognerà aspettare il big match contro il Napoli.

"Fondamentali saranno le sensazioni che Thuram avvertirà durante il percorso di recupero che inizierà a stretto giro. Nel frattempo bisognerà capire chi prenderà il suo posto già nella prossima sfida di Serie A: in tal senso salgono le quotazioni dello scalpitante Bonny, in cerca della prima maglia da titolare in stagione. Con lui e Pio Esposito non mancano di certo le alternative in avanti da schierare al fianco del capitano Lautaro Martinez: l’avvio di stagione ha già restituito garanzie ben superiori a quelle che lo scorso anno avevano dato coloro finiti poi altrove nel corso del mercato estivo".