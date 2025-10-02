Alessandro Matri , ex attaccante, ha parlato in conferenza durante la presentazione di “One - Stronger Together”. L’evento è in programma sabato 18 ottobre nella nuova Cittadella dello Sport di Tortona. Campioni dello sport e dello spettacolo si sono dati appuntamento per condividere con il pubblico solidarietà e intrattenimento in un impianto moderno e polifunzionale.

“Pio Esposito? Non bisogna metterlo alla ghigliottina ai primi errori. È vero che ha la responsabilità di giocare nell’Inter, ora mi sembra che Thuram sia fuori un mese, dovrà prendere il suo posto. Non è al suo livello e lo sappiamo tutti, ora l’errore sarebbe dire: “Ma Pio non è al livello di Thuram”. Questo sarebbe l’errore più grande, confrontare Pio e Camarda, non è una gara. Deve essere una crescita lenta, io sono arrivato a 25 anni e non a 20, l’importante è arrivare e migliorare. Ha grandi margini e ha dimostrato di poterci stare all’Inter, va tenuto il profilo basso, a parlare è sempre il rettangolo verde, non va esaltato.