Ospite dell'evento di One - Stronger Together, l'ex attaccante dell'Inter Bobo Vieri ha parlato di Pio Esposito, dello stadio e della rosa dell'Inter
Ospite dell'evento di One - Stronger Together, l'ex attaccante dell'Inter Bobo Vieri ha parlato di Pio Esposito, dello stadio e della rosa dell'Inter:

Quando sei all’Inter al Milan o alla Juve la pressione ce l’hai come al Barcellona, al Real Madrid. Lo scorso anno era allo spezia, non hai la pressione che hai all’Inter. Ma è meglio, poi ci sono quelli che sono già pronti a 20 anni e quelli che ci mettono di più. Lui fisicamente è già pronto, a livello internazionale regge lo sforzo, questo è fondamentale. Parlo sempre con alcuni suoi compagni e mi dicono che ha grande voglia di allenarsi. É un grande talento, quindi la pressione c’è, ma meglio averla che non averla. Gioca in una grandissima squadra, dove lo mettono in condizione di fare bene e ha iniziato alla grandissima. Ha tutto per diventare un grandissimo attaccante.

Stadio? Finalmente, bisogna andare avanti. Siamo l’unico paese che non ha gli stadi. Hanno buttato giù Wembley quindi si può buttare giù qualsiasi cosa. Inter e Milan devono avere uno degli stadi più belli del mondo. Non vedo l’ora. Secondo me l’Inter è la squadra che ha ancora la rosa più forte, ma non vuol dire che vincerà lo scudetto. Guardando tutte le rose ti dico Inter. Ma è presto

