Quando sei all’Inter al Milan o alla Juve la pressione ce l’hai come al Barcellona, al Real Madrid. Lo scorso anno era allo spezia, non hai la pressione che hai all’Inter. Ma è meglio, poi ci sono quelli che sono già pronti a 20 anni e quelli che ci mettono di più. Lui fisicamente è già pronto, a livello internazionale regge lo sforzo, questo è fondamentale. Parlo sempre con alcuni suoi compagni e mi dicono che ha grande voglia di allenarsi. É un grande talento, quindi la pressione c’è, ma meglio averla che non averla. Gioca in una grandissima squadra, dove lo mettono in condizione di fare bene e ha iniziato alla grandissima. Ha tutto per diventare un grandissimo attaccante.