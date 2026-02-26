Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Padovan ha parlato così della Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League ai tempi supplementari contro il Galatasaray:
Padovan contro un giocatore della Juventus: “Un qualcosa di inguardabile”
"Vorrei sapere la Juventus chi potrebbe trovare sul mercato meglio di Spalletti. L'ha rimessa all'altezza del campionato italiano. Non dimentichiamoci poi che ad ora non ha un centravanti. David ieri ha fatto un qualcosa di inguardabile".
Rosso Kelly—
"Sono un po' meno scandalizzato rispetto a tutti quelli che hanno detto che non era espulsione. Purtroppo gli cade sulla caviglia in maniera irruente. Magari non da rosso diretto, ma da secondo giallo sì"
Sull'Atalanta—
"La grande differenza in questa Atalanta la sta facendo Palladino. Ieri comunque la Dea ha vissuto una grande serata, anche il giusto fortunata. Il timing negli episodi poi è stato perfetto: gol ad inizio partita, a fine primo tempo, a metà ripresa e all'ultimo secondo. La partita è stata preparata benissimo. Ora il prossimo avversario sarà complicatissimo, dato che dovrà affrontare Bayern o Arsenal, ma il risultato è stato comunque incredibile"
