Numeri a confronto tra una stagione e l'altra. Focus su Lautaro Martinez e sui gol, tanti, segnati nelle ultime stagioni. Si parla tanto di lui in questo periodo in cui sembra non essere in forma. Il capitano nerazzurro sta avendo qualche difficoltà e ultimamente quando è stato sostituito ha mostrato un certo malessere. Ma i numeri parlano chiaro. Con i gol è in pratica in linea rispetto agli altri anni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lautaro, le ultime cinque stagioni a confronto. In linea i numeri dei gol. Cambiano…
ultimora
Lautaro, le ultime cinque stagioni a confronto. In linea i numeri dei gol. Cambiano…
L'attaccante non è in un momento di grande forma e non sta trovando continuità ma il numero dei gol segnati è in linea con le passate stagioni nello stesso periodo di riferimento
In questa stagione è stato finora sostituito 12 volte e non era successo negli ultimi tre anni, ma ci sono da considerare sicuramente le trasferte con la Nazionale e la gestione che ne sta facendo Chivu che prima della sfida col Pisa ha avuto modo di chiarire.
«Io prendo delle decisioni, ma non è giusto nè per lui né per la squadra criticarlo. Ha momenti buoni e altri meno buoni. Ma due giorni prima del derby aveva le febbre. Ha stretto i denti, ha voluto esserci. Mi prendo le mie responsabilità ma Lautaro è fondamentale come tutti gli altri», ha spiegato l'allenatore dell'Inter.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA