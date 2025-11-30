L'attaccante non è in un momento di grande forma e non sta trovando continuità ma il numero dei gol segnati è in linea con le passate stagioni nello stesso periodo di riferimento

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 14:55)

Numeri a confronto tra una stagione e l'altra. Focus su Lautaro Martinez e sui gol, tanti, segnati nelle ultime stagioni. Si parla tanto di lui in questo periodo in cui sembra non essere in forma. Il capitano nerazzurro sta avendo qualche difficoltà e ultimamente quando è stato sostituito ha mostrato un certo malessere. Ma i numeri parlano chiaro. Con i gol è in pratica in linea rispetto agli altri anni.

In questa stagione è stato finora sostituito 12 volte e non era successo negli ultimi tre anni, ma ci sono da considerare sicuramente le trasferte con la Nazionale e la gestione che ne sta facendo Chivu che prima della sfida col Pisa ha avuto modo di chiarire.

«Io prendo delle decisioni, ma non è giusto nè per lui né per la squadra criticarlo. Ha momenti buoni e altri meno buoni. Ma due giorni prima del derby aveva le febbre. Ha stretto i denti, ha voluto esserci. Mi prendo le mie responsabilità ma Lautaro è fondamentale come tutti gli altri», ha spiegato l'allenatore dell'Inter.

(Fonte: DAZN)