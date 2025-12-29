fcinter1908 ultimora L’Inter risponde presente: nerazzurri bravi in un aspetto e Chivu conferma una cosa

L'Inter ha dato una risposta importante alle vittorie di Juventus, Milan e Napoli
Gianni Pampinella
L'Inter ha dato una risposta importante a Juve, Milan e Napoli. Tutte e tre avevano vinto i rispettivi match e dal divano attendevano un passo falso dei nerazzurri. Invece la squadra di Chivu ha sfoderato una grande prestazione sul campo dell'Atalanta vincendo grazie a un gol di Lautaro.

"Dopo le vittorie di Juventus (sabato), Milan e Napoli, all’appello, tra le grandi (in attesa della Roma, impegnata stasera col Genoa all’Olimpico), mancava soltanto l’Inter. E la squadra allenata da Cristian Chivu ha risposto presente. Un film già visto, quello proiettato alla New Balance Arena con l’Atalanta: quella di ieri è stata infatti la nona sconfitta consecutiva dei bergamaschi contro l’Inter. Anche il protagonista è sempre lo stesso, ovvero Lautaro Martinez che ieri sera ha realizzato l’ottavo gol in carriera alla Dea chiudendo un 2025 d’oro con il punto esclamativo (30 reti nerazzurre nell’anno solare, 166 in totale) a conferma del suo status di imprescindibile per l’Inter attuale", sottolinea Tuttosport.

"Al di là dell’occasionissima concessa a Samardzic (perso da Bisseck, ma bellissima era stata la combinazione tra Scamacca e De Ketelaere per smarcare il compagno), rispetto al passato brava l’Inter è stata a non farsi schiacciare nel finale nonostante Akanji abbia chiuso la partita visibilmente acciaccato (ha preso un antidolorifico per rimanere in campo): troppo importante vincere e rimettere in fila tutte le rivali chiudendo il 2025 davanti a tutte. L’Atalanta, dal canto suo, conferma la sua idiosincrasia ai big match, mentre entrambi - Chivu e Palladino - non pareggiano mai confermando di essere entrambi giovani, bravi e coraggiosi".  

