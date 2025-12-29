"Al di là dell’occasionissima concessa a Samardzic (perso da Bisseck, ma bellissima era stata la combinazione tra Scamacca e De Ketelaere per smarcare il compagno), rispetto al passato brava l’Inter è stata a non farsi schiacciare nel finale nonostante Akanji abbia chiuso la partita visibilmente acciaccato (ha preso un antidolorifico per rimanere in campo): troppo importante vincere e rimettere in fila tutte le rivali chiudendo il 2025 davanti a tutte. L’Atalanta, dal canto suo, conferma la sua idiosincrasia ai big match, mentre entrambi - Chivu e Palladino - non pareggiano mai confermando di essere entrambi giovani, bravi e coraggiosi".