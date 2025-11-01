Tra le 16 squadre affrontate almeno 500 minuti in Serie A, l’Hellas Verona è una delle vittime preferite di Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro ha segnato 6 gol in 596 minuti contro i gialloblù, una media di una rete ogni 99 minuti, seconda solo a quella ottenuta contro il Cagliari (73).
Lautaro, il Verona porta bene: già 6 i gol segnati, uno ogni 99 minuti
Lautaro, il Verona porta bene: già 6 i gol segnati, uno ogni 99 minuti
Il capitano dell'Inter è stato spesso decisivo nei confronti con gli scaligeri: solo con il Cagliari ha numeri migliori
Leader in campo e riferimento offensivo, Lautaro punta a confermare la sua tradizione positiva al Bentegodi.
