Massimo Orlando, ex calciatore, è tornato a parlare di Inter dopo la vittoria contro la Cremonese. Le parole di Orlando a TMW:
"In tutti i reparti è solida, quando c'è da fare gol lo fa, subisce pochissimo, ha trovato quella continuità che non aveva all'inizio. Ora sembra irraggiungibile.
Credo che siano talmente più forti degli altri che pensare che abbia un periodo negativo o un crollo mi sembra improbabile.
Onestamente complimenti a Chivu, ogni volta che lo sento parlare mi fa pensare a una persona intelligente, preparata, che ha creato un grande gruppo. Ha portato quel qualcosa in più che i ragazzi ora gli stanno ridando in campo"
