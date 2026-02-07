Inter, primato in trasferta nei top-5 campionati: nessuno come i nerazzurri

I nerazzurri incidono subito e fino all’ultimo, come dimostrano gli otto gol segnati nei primi 15 minuti e la leadership nei gol realizzati da giocatori subentrati, sette come il Cagliari, secondo i dati riportati dal sito ufficiale del club. A livello di controllo della partita, l’Inter è la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio nel punteggio e quella che ha trascorso meno tempo in svantaggio, sia nel totale stagionale sia considerando solo le gare esterne. La base è ottima. Ora bisogna continuare così.