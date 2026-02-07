L’Inter è la squadra con più successi fuori casa nei Big-5 in questa stagione, nove su 11, e potrebbe raggiungere per la terza volta in Serie A quota 10 vittorie nelle prime 12 trasferte stagionali. Un primato importante, a conferma dell'ottimo rendimento stagionale della squadra di Chivu. Non l'unico.
Inter, primato in trasferta nei top-5 campionati: nessuno come i nerazzurri
I dati che riguardano la squadra di Chivu riportati dal sito ufficiale del club nerazzurro
I nerazzurri incidono subito e fino all’ultimo, come dimostrano gli otto gol segnati nei primi 15 minuti e la leadership nei gol realizzati da giocatori subentrati, sette come il Cagliari, secondo i dati riportati dal sito ufficiale del club. A livello di controllo della partita, l’Inter è la squadra che è rimasta più minuti in vantaggio nel punteggio e quella che ha trascorso meno tempo in svantaggio, sia nel totale stagionale sia considerando solo le gare esterne. La base è ottima. Ora bisogna continuare così.
