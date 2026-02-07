L’Inter ha vinto 11 volte contro il Sassuolo, due pareggi e dieci sconfitte a completare il bilancio. Un dato che racconta di un avversario storicamente ostico, anche se il trend più recente sorride all’Inter: sei vittorie nelle ultime nove gare di campionato contro i neroverdi.
La squadra nerazzurra non dovrà sottovalutare la gara di domani anche in virtù del rendimento generale contro gli emiliani
L’ultimo pareggio tra le due squadre in Serie A risale al 24 giugno 2020, un pirotecnico 3-3 a San Siro. Da allora, solo successi da una parte o dall’altra. La sfida si inserisce inoltre nel percorso netto dell’Inter contro le neopromosse in questa stagione: cinque vittorie su cinque.
