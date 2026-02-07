FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Sassuolo avversario ostico: un dato evidenzia la difficoltà dell’impegno

ultimora

Inter, Sassuolo avversario ostico: un dato evidenzia la difficoltà dell’impegno

Sassuolo Inter
La squadra nerazzurra non dovrà sottovalutare la gara di domani anche in virtù del rendimento generale contro gli emiliani
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L’Inter ha vinto 11 volte contro il Sassuolo, due pareggi e dieci sconfitte a completare il bilancio. Un dato che racconta di un avversario storicamente ostico, anche se il trend più recente sorride all’Inter: sei vittorie nelle ultime nove gare di campionato contro i neroverdi.

Inter, Sassuolo avversario ostico: un dato evidenzia la difficoltà dell’impegno- immagine 2
MILAN, ITALY - JANUARY 23: General view of fourth kit of FC Internazionale Nike Jersey 2025/2026 ahead of the Serie A match between FC Internazionale and Pisa SC at Giuseppe Meazza Stadium on January 23, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L’ultimo pareggio tra le due squadre in Serie A risale al 24 giugno 2020, un pirotecnico 3-3 a San Siro. Da allora, solo successi da una parte o dall’altra. La sfida si inserisce inoltre nel percorso netto dell’Inter contro le neopromosse in questa stagione: cinque vittorie su cinque.

Leggi anche
Sassuolo-Inter, Zazzaroni: “Dico 2 ma proprio senza colpo ferire”. Caressa:...
Chivu tecnico atipico: per lui non ci sono alibi. Solo una cosa lo infastidisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA