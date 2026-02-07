Domani sera alle 18 l'Inter di Cristian Chivu sarà ospite del Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium, con la possibilità di portarsi a +8 dal Milan, che recupererà più avanti la sfida col Como.
Sassuolo-Inter, Zazzaroni: “Dico 2 ma proprio senza colpo ferire”. Caressa: “Mah, per me…”
A Radio Deejay sono stati espressi i consueti pronostici sulla gara tra neroverdi e nerazzurri: così Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni
E a Radio Deejay sono stati espressi i consueti pronostici sulla gara tra neroverdi e nerazzurri. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "2, ma proprio senza colpo ferire". Fabio Caressa, dopo qualche attimo di incertezza: "Mah, dico 2".
