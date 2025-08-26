Filippo Cerpelletti, centrocampista dell’Inter Primavera, ha parlato così a Sportitalia prima della Supercoppa contro il Cagliari:
“Partita molto importante per noi, l’abbiamo preparata al meglio, faremo il possibile per portare a casa la coppa. Speriamo che sia una stagione fantastica, cerchiamo di fare il meglio tutti i giorni, speriamo di replicare quanto fanno l’anno scorso. Dobbiamo cercare di onorare questo scudetto, i nostri compagni l’anno scorso hanno fatto di tutto per vincere.
Carbone? Il mister è molto bravo, ci aiuta tutti i giorni, ci prepara al meglio per queste partite”.
