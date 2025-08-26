Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato così a Sportitalia dell'Under 23 e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 18:09)

Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato così a Sportitalia prima della Supercoppa Primavera contro il Cagliari: “Si riparte con la nuova stagione, abbiamo la possibilità di giocare la finale di Supercoppa contro una squadra che ha fatto un bel campionato e una grande stagione. Ci fa veramente piacere partecipare a questa Supercoppa.

Nuova stagione, nuovo allenatore e nuovo gruppo? Ci proviamo a raggiungere i traguardi, questo club per prestigio e cultura deve provare a tirare fuori il meglio da ogni competizione. Oggi è un’occasione per vedere a che punto sono i ragazzi. È un modo per poter valutare tutti i ragazzi e vedere a che punto è il gruppo.

Under 23 stimolo in più per i ragazzi della Primavera? Sì, è uno degli obiettivi del club con la costruzione dell’Under 23, è l’ultimo step di maturazione. Credo che ci siano 14 giocatori in età Primavera nella rosa dell’Under 23, è motivo di grande orgoglio. Cercheremo di fare il meglio, grazie alla disponibilità del club e delle risorse che abbiamo, l'Inter non ci fa mai mancare nulla”.