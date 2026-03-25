Primo allenamento nel corso della sosta del campionato per l'Inter. I nerazzurri non impegnati con le squadre Nazionali si sono ritrovati al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove nel pomeriggio di mercoledì hanno svolto una sessione pomeridiana di allenamento agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff.
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fcinter1908 ultimora Inter, primo allenamento ad Appiano: seduta pomeridiana, Lautaro lavora in palestra
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Inter, primo allenamento ad Appiano: seduta pomeridiana, Lautaro lavora in palestra
I nerazzurri non in nazionale hanno svolto una sessione pomeridiana di allenamento agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff
Il campionato dell'Inter ripartirà nella sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45, quando i nerazzurri affronteranno la Roma nel big match della 31ª giornata di Serie A.
Come testimoniato dalle immagini, Lautaro Martinez si è allenato in palestra e continua il programma di recupero dopo il risentimento al soleo della gamba sinistra.
L’obiettivo del capitano nerazzurro, ai box per infortunio dalla trasferta di Bodo del 18 febbraio, è di tornare in campo in vista della sfida contro la Roma, in programma la domenica di Pasqua a San Siro alle 20:45.
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