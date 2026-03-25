I nerazzurri non in nazionale hanno svolto una sessione pomeridiana di allenamento agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff

Primo allenamento nel corso della sosta del campionato per l'Inter. I nerazzurri non impegnati con le squadre Nazionali si sono ritrovati al BPER Training Centre di Appiano Gentile, dove nel pomeriggio di mercoledì hanno svolto una sessione pomeridiana di allenamento agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff.