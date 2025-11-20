Inter, primo derby in panchina per Chivu: il bilancio dei debuttanti dal 2000

I dati raccolti dal Corriere dello Sport sui precedenti nei derby di Milano con allenatori nerazzurri debuttanti

A partire dal nuovo millennio, comunque, sono stati 14 gli allenatori che hanno guidato l’Inter in almeno un derby. E il bilancio delle loro prime volte è più o meno in parità. Sei sconfitte, cinque vittorie e quattro pareggi il bilancio. Ora toccherò a Cristian Chivu. Sui precedenti si sofferma il Corriere dello Sport di oggi:

"Affronterà il suo primo derby da allenatore dell’Inter. Il rumeno dovrà fare particolare attenzione, però, visto che qualche precedente non promette particolarmente bene. Gli ultimi quattro tecnici nerazzurri non italiani, infatti, hanno fatto flop al debutto nella stracittadina milanese.

E tra questi c’è anche Mourinho che, proprio con Chivu in campo come giocatore evidentemente, nel 2008 fu messo sotto dal primo gol milanista di Ronaldinho. Poi è chiaro che lo “Special One” si prese fior di rivincite, vincendo i tre successivi. Il portoghese, comunque, veniva dopo Cuper, che, invece, con i derby, ha avuto un rapporto ben più complicato, e che, nel 2001, aveva cominciato con un 2-4 ancora più amaro perché subìto in rimonta.

Ma poi, in una curiosa successione, lo hanno seguito pure Benitez e Leonardo, ko nella loro prima e unica sfida con il Diavolo. Per lo spagnolo fu il primo scossone alla panchina, che poi cedette proprio al brasiliano, protagonista di una clamorosa rimonta in campionato arenatasi però contro il Milan in un match dominato grazie ai colpi di Pato".

L’ultimo allenatore nerazzurro a finire sconfitto la sua prima stracittadina fu Gasperini. In palio c'era la Supercoppa a Pechino: "Era l’agosto 2011. Significa che nei successivi 14 anni, tutti se la sono cavata con una vittoria o un pareggio. A rompere il filotto di quattro amare prime volte consecutive, è stato Ranieri, sostituto proprio di Gasp, grazie al solito gol di Milito, una sorta di sentenza contro il Diavolo. Mentre Inzaghi, pur avendo messo insieme una striscia eccezionale di 6 successi consecutivi contro i rossoneri, ha cominciato con un pareggio. E, in generale, il suo bilancio balla tra grandi gioie (la semifinale di Champions su tutte) e qualche delusione, in particolare nell’ultima annata".