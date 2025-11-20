FC Inter 1908
Sono stati sorteggiati a Zurigo i playoff mondiali. L'Italia affronterà a Bergamo l'Irlanda del Nord nella semifinale
Si è appena svolto il sorteggio dei playoff mondiali per le squadre europee. L'Italia dovrà affrontare in semifinale l'Irlanda del Nord, la gara verrà giocata in casa degli azzurri a Bergamo.

Se dovesse superare la semifinale, nella finale dei playoff l'Italia incontrerebbe la vincente della semifinale tra Galles e Bosnia. La finale verrà giocata in casa del Galles o della Bosnia.

