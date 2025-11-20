L'ex difensore dell'Inter è stato a Zurigo per il sorteggio che ha decretato le rivali dell'Italia nei play-off di marzo in vista della qualificazione Mondiale

A Zurigo, in Svizzera , si è tenuto oggi il sorteggio per decretare gli accoppiamenti dei play-off di qualificazione ai Mondiali del 2026. C'è anche l'Italia tra le squadre che dovranno giocarsi un posto nelle prossime gare che si giocheranno a marzo. L'urna ha decretato che l'Italia di Gattuso dovrà affrontare l'Irlanda del Nord in semifinale in casa. In caso di successo, la Nazionale sfiderà una tra Galles e Bosnia Erzegovina fuori casa.

A Lui è stato chiesto un commento durante la fase dei sorteggi: «Se fossi ancora un giocatore dove preferirei giocare? Sempre in trasferta, mi piaceva da morire perché mi sono sempre sentito più forte ad avere tutti contro. Abbiamo persone pronte alla guida della Nazionale, Buffon, Gattuso. Se soffrono la pressione? Non penso, penso sappiano cosa vuol dire giocare sotto pressione».