L’Inter continua a lavorare ad Appiano per preparare al meglio la gara di Europa League contro il Getafe. Secondo quanto riferisce Sky Sport, per chi è impegnato nelle coppe il programma di lavoro rimane lo stesso pur non essendoci l’impegno domenicale in campionato. Oggi allenamento nel pomeriggio dove bisognerà valutare se ci sarà il recupero di Sensi.

(Sky Sport)