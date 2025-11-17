Riaprono domani i cancelli di Appiano Gentile: l'Inter tornerà ad allenarsi in vista del derby contro il Milan in programma domenica sera. Chivu è pronto a riabbracciare i vari calciatori impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali: il primo a rientrare, a differenza di quanto succede solitamente, sarà Lautaro Martinez, che già domani sarà in gruppo con il resto dei compagni.
Da domani riprendono gli allenamenti ad Appiano Gentile: Chivu aspetta i calciatori reduci dalle Nazionali
Mercoledì toccherà agli europei: attesi alla Pinetina gli Azzurri Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi, ai quali si aggiungeranno Calhanoglu, Zielinski e Sucic.
L'ultimo a tornare sarà Akanji, di nuovo a disposizione dello staff nerazzurro solamente giovedì dopo le partite disputate con la sua Svizzera.
